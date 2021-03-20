الأم المثالية ببني سويف: حققت حلم زوجي ووصلت بأبنائنا لبر الأمان (صور)



أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم السبت، قائمة بأسماء الأمهات المثاليات عام 2021، على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت أسم "فاتن طاهر السيد الشناوى" الأم المثالية الأولى على محافظة بنى سويف،



وقالت الأم المثالية بمحافظة بني سويف، إنها تبلغ من العمر 65 عامًا، وكانت تعمل بالضرائب العقارية ببنى سويف، وفازت بالمركز الأول فى مسابقة الأم المثالية عام 2021، والتى نظمتها مديرية التضامن الإجتماعى تكريما للسيدات المكافحات.



وفاة الزوج



وأضافت: "ما زلت اتذكر يوم وفاة زوجى الذى لم يرى ابنه الأصغر هشام، فقد كنت حامل فيه فى شهر، وأتصلت بزوجى النقيب مصطفى عبدالصبور، معاون مباحث مركز ملوى بالمنيا واخبرته اننى حامل، فكان سعيدًا وقال لي مبروك "يا أم هشام" وقال لى خذى اجازة من الشغل عشان هنعيش فى المنيا،



وتابعت: بعد المكالمة جاء إلى بنى سويف، وكنت قد جهزت أغراضنا لنتقل للعيش معه فى المنيا بجوار عمله وفى نفس اليوم 23 ابريل 1978 الساعة 12 مساءًا فوجئت بزوجى يتوفى بجانبى انا ونجلته دينا واتصلت بأهلى وأهله وجاءوا إلا أن السر الالهى خرج وكنت فى حالة ذهول فابنتى على ذراعى وانا حامل،



المولود الصغير



وواصلت: عشت سنة كاملة وانا غير مصدقة ان زوجى مات وبعد ما وضعت ابنى سألونى هتسمي الطفل أيه، رديت قلت ابوه كان بيقول لى "يا ام هشام" وفعلا سجلت مولودى الصغير هشام وبدات حياتى وعشت إلى أن يصل أبنائى إلى بر الأمان، كما كان يتمنى زوجى دائما.



أولادها وأحفادها



وأشارت الأم المثالية، إلى أنها لديها ولد وبنت الدكتورة دينا مصطفى عبدالصبور، استاذ بكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف، ومتزوجه من الدكتور احمد معبد، ولديهم 3 اطفال، حبيبة 10 سنوات، ومنة 8 سنوات وكرما 4 سنوات، وابنى الثانى الدكتور هشام مصطفى طبيب اسنان، ومتزوج من الدكتورة دعاء محمود ولديهم طفلان ميرنا 6سنوات ومصطفى عام ونصف.



قصة كفاح



وعن قصة كفاحها، قالت الأم المثالية ببني سويف: "أنا من مواليد ديسمبر 1955 وتزوجت وعمرى 29 عاما من النقيب مصطفى عبدالصبور وكان فى بداية عمله فى قسم بنى سويف وبعدها انتقل الى العمل معاون مباحث ملوى بالمنيا، وانجبنا ابنتنا الاولى دينا، وبعد عام حملت فى ابنى الثانى وتوفى زوجى بعد شهر من حملى الثانى، وعشت لاولادى، اقوم بالمذاكرة معهم واصطحبهم الى المدرسة الى ان اكرمنى الله فيهم فى الثانوية العامة وحصلوا على درجات مشرفة اهلتهم لدخول كلية الطب البشرى والاسنان".



وأختتمت: مشاهد حياتى تمر امام عينى دائما فاكثر من 33 عاما عشتهم فى ما بين اولادى وعملى فى الضرائب العقارية، ورفضت الزواج مرة ثانية ووقف ربى معي، حتى اننى فى 2016 ذهبت لتادية فريضة الحج وشكرت ربى على ما انا فيه.