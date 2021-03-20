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انطلاق مبادرة جمل مدينتك برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انطلقت أمس الجمعة وحتى الإثنين 5 إبريل  فعاليات مبادرة ( جمل مدينتك) من قلب العاصمة القاهرة من ميدان عابدين امام ديوان عام محافظة القاهرة بحضور لفيف من السادة القيادات بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة وبرعاية ودعم وحضور السيد الوزير الدكتور أشرف صبحى _ وزير الشباب والرياضة _ السيد الوزير خالد عبدالعال _ محافظ القاهرة _ السيد الدكتور سيد حزين _ وكيل الوزارة _ مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد دكتور سيد حزين _ وكيل الوزارة على اننا جميعا خلف قيادتنا السياسية فخامة السيد الرئيس _ عبدالفتاح السيسى _ رئيس الجمهورية القائد والزعيم على قلب رجل واحد مؤكدا ان ماتشهده مصرنا الغالية من نهضة شاملة على المستويات كافة لم تشهدة عبر تاريخها وبما يليق بشعب مصر العظيم .

لبناء جديد وواقع جديد يتنامى وصولا للعالمية _ وفى إطار التأكيد على قيمة الولاء والإنتماء للهوية المصرية وبناء على تعليمات معالى وزير الشباب والرياضة والسيد الوزير محافظ القاهرة تنطلق مبادرة _ جمل مديتك _ من ميدان عابدين والتى يشارك بها جميع مراكز الشباب بالقاهرة والتى تهدف الى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب والمشاركة بدور مجتعى فى أعمال النظافة بطول   يزيد عن 2 كيلو متر بمحيط كل مركز شباب _ وضع بانرات تشمل بعض المشروعات القومية للدولة المصرية بإمتداد ش صلاح سالم بمنطقة السيدة عائشة تنطلق المبادرة اعتبارا من غدا الجمعة 9 ص بحضور 1000 شاب من الممثلين للشباب المشارك بالمبادرة _ حيث يتم إطلاق إشارة البدء وانطلاق فعاليات المبادرة فى جميع الميادين والشوارع القريبة من كافة مراكز الشباب بمشاركة 5000 مشارك يمثلون مراكز الشباب بالعاصمة 76 مركزا يشهدون اكبر طفرة تنموية لم تشهدها عبر تاريخها  واكد د - حزين نقل كافة الفعاليات عبر وسائل الإعلام والفضائيات والمواقع الإلكترونية والإذاعة المصرية والصحف بتكليف أ_ جمال مصرى مديرعام المركز الإعلامى بالمديرية للتنسيق فى حينة على المستويات كافة مشيدا بدور كافة القطاعات الرياضة _ والشباب والإدارات بالمديرية المكتب الفنى _ إدارة الأزمات والكوارث _ الإعلام والعلاقات العامة _ مركز المعلومات _  كافة الفرق الكشفية _ إلإدارة العامة  للطلائع  _ إدارة البرلمان _ الإدارة العامةللشباب _ إلإدارة العامة للرياضة _  مكتب السيد وكيل الوزارة _ أسرة الربط الألكترونى من كافة الإدارات المركزية والمناطق والمراكز الشبابية فى إطار تعاون وثيق مع إدارة الربط الألكترونى والتحول الرقمى بوزارة الشباب والرياضة.

واكد حزين  نقل كافة الفعاليات للمبادرة فى حينه عبر شاشة عملاقة بميدان عابدين للبث من خلال الربط الألكترونى من كافة مراكز الشباب واكد د_ سيد حزين الشكر والتقدير لمعالى الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واسرة السادة قامات الأمن على المستويات كافة للدعم الكامل والشامل من أجل رسالة تحمل اقوى معنى للأمن والأمان والرعاية والدعم من أجل واقع يتغير نحوالعالمية من قلب مصر الحضارة والتاريخ دوما تحيا مصر.

انطلاق مبادرة جمل مدينتك برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة
انطلاق مبادرة جمل مدينتك برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة

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