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في يومه العالمي.. احترس من 7 أمراض تصيب الفم والأسنان

السبت 20/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أقرت منظمة الصحة العالمية يوم 20 مارس من كل عام ليكون يوما عالميا لصحة الفم.

ويتم إطلاق هذا اليوم كل عام بهدف زيادة الوعى العالمى بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية وأهمية نظافة الفم، حتى تتمكن الحكومات والجمعيات الصحية وعامة الناس من العمل معا لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، وهو أن يكون الفم صحيا وخاليا من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة.

ويعانى نحو 90% من سكان العالم من أمراض الفم فى حياتهم، وكثير من الناس يهملون هذه الأمراض، وينظم الاتحاد العالمى لطب الأسنان فى هذا اليوم حملات عدة فى جميع أنحاء العالم.

ويأتى اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة الفم، تماشيا مع القاعدة التي تقول إن صحة الجسم تبدأ من فم الإنسان، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ دائما على سلامة الفم وحمايته من الأمراض من خلال اتباع نظام غذائى صحى، والابتعاد عن السكريات، والتوقف عن التدخين فورًا، لأنه يزيد من احتمالية إصابة الإنسان بأمراض الفم، وخصوصا سرطان الفم.

وبالتزامن مع الاحتفال العالمى بصحة الفم، نشرت وزارة الصحة والسكان معلومات عن 7 أمراض تصيب الفم، يجب الاحتراس منها، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- تسوس الأسنان:

يحدث عندما يحول الغشاء الأأحيانى الجرثومى "اللويحة" السكريات فى الأطعمة والمشروبات إلى أحماض تتسبب فى تآكل مينا الأسنان وعاجها بمرور الوقت.



- دواعم الأسنان "اللثة":

هو مرض يصيب الأنسجة التى تحيط وتدعم الأسنان، وغالبا ما يظهر فى شكل نزيف أو تورم فى اللثة "التهاب اللثة" ويسبب الألم، وتنتج عنه فى بعض الأحيان رائحة كريهة.



- فقدان الأسنان:

يعد مرضا تسوس الأسنان ودواعم الأسنان أهم أسباب فقدان الأسنان، وينتشر فقدان الأسنان أكثر بين المسنين.



- سرطان الفم:

يشمل سرطان الفم سرطان الشفة والسرطانات التى تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموى، وهو منتشر أكثر عند الرجال المسنين.



- أعراض الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز:

تشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، ويترتب على آفات الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز الألم، وعدم الراحة، وجفاف الفم، وصعوبات فى تناول الطعام.



- رضوخ الفم والأسنان:

عبارة عن إصابة فى الأسنان أو فى الأنسجة الصلبة أو الرخوة داخل الفم وتجويف الفم وحولهما.



- آكلة الفم:

يصيب الأأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات، الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المعدية وضعف فى أجهزتهم المناعية.

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