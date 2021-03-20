فرمان ناري من الأهلي قبل حلول شهر رمضان

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لاعبي المارد الأحمر بعدم الظهور في أي برامج رمضانية إلا بموافقة إدارة النادي تجنبا لتعرضهم لغرامات مالية.





وجاء ذالك بعد تعرض بعض لاعبي القلعة الحمراء للانتقادات، بسبب ظهورهم ببعض البرامج في رمضان الماضي.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في رابع جولات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها 2 أبريل القادم بأبطال أفريقيا.



