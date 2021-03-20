Advertisements

فوز الهلال والحرية ومركز شباب الحمام في القسم الثالث

السبت 20/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements
أقيمت اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح للقسم الثالث مطروح حيث نجح شباب الحمام في تحقيق فوز مهم علي الزهور بهدفين مقابل هدف ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة 19، ويتوقف رصيد الزهور عند النقطة 23.

وعلي مركز شباب مطروح نجح مطروح في خطف نقطة غالية من شباب الضبعة المتصدر بعد التعادل سلبيا ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة28 ، ويرفع مطروح رصيدة للنقطة 12.

وعلي ملعب المدينة الشبابية إستطاع الحرية أن يحرم المصري السلومي من الصدارة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لاشئ ، ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 25 ويدخل صراع المنافسة بقوة علي صدارة المجموعة، ويتوقف رصيد مصري السلوم عند النقطة 27.

وأختتمت مباريات الجولة بفوز الهلال علي الشرطة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب إستاد الجامعه،ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة السابعة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1- شباب الضبعة 28 نقطة
2-مصري السلوم 27 نقطة
3- الحرية 25نقطة
4- الهلال 23 نقطة
5- الحرية 23 نقطة
6- م.شباب الحمام 19نقطة
7- مطروح 12 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

أخبار تهمك

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

05:21 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار