فوز الهلال والحرية ومركز شباب الحمام في القسم الثالث



وعلي ملعب المدينة الشبابية إستطاع الحرية أن يحرم المصري السلومي من الصدارة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لاشئ ، ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 25 ويدخل صراع المنافسة بقوة علي صدارة المجموعة، ويتوقف رصيد مصري السلوم عند النقطة 27.



وأختتمت مباريات الجولة بفوز الهلال علي الشرطة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب إستاد الجامعه،ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة السابعة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- شباب الضبعة 28 نقطة

2-مصري السلوم 27 نقطة

3- الحرية 25نقطة

4- الهلال 23 نقطة

5- الحرية 23 نقطة

6- م.شباب الحمام 19نقطة

7- مطروح 12 نقاط

8- الشرطة 7 نقاط

9- م.شباب برج العرب 6 نقاط



وعلي مركز شباب مطروح نجح مطروح في خطف نقطة غالية من شباب الضبعة المتصدر بعد التعادل سلبيا ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة28 ، ويرفع مطروح رصيدة للنقطة 12.