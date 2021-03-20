إنترسيونال البرازيلي يتجه لتحقيق أمر فريد في البرازيل

يأمل نادي إنترناسيونال، الوصيف الحالي لبطولة الدوري البرازيلي، في أن يكون الفريق الأول "رقميا" في بلاده.

وكان هذا ما صرح به رئيس النادي أليساندرو بارسيلوس، الذي تولى المسؤولية للفترة من 2021 وحتى 2023، وسط تحديات الفوز بلقب الدوري الغائب منذ عام 1979 والذي كان قريباً من تحقيقه في الموسم الماضي، وأيضاً إعادة هيكلة الفئات الأساسية (الناشئين).





بعد انضمام المدرب ميجيل أنخيل راميريز لتدريب الفريق الأول وتطبيق أسلوب المدرسة الإسبانية، فقد تولى الأرجنتيني جوستابو جروسي مسؤولية قطاع الناشئين إضافة إلى فريق تسويق يقوده الكولومبي خوان بابلو بويرو.





وأضاف بارسيلوس "التسويق ركن أساسي من أركان المشروع. لا توجد ظروف مالية لتوسيع وزيادة أرباحة إلا من خلال هذه المنطقة".





ويعد تقديم "سلسلة من المحتويات الحصرية والتجارب التي تتخطى فكرة الذهاب فقط للملعب" هو التحدي الذي يواجهه بويرا، والذي كان مسؤولا عن إستراتيجيات مماثلة لهذه على مدار 25 عاماً في البرازيل لشركات عالمية مثل (جونسون أند جونسون) و(رد بول) ومؤخراً (كوكا كولا) من بين شركات أخرى.





وأوضح بويرا "لهذا نحتاج تطوير منصة رقمية وتحويل إنترناسيونال إلى أكبر نادي رقمي في البرازيل. جلب ملعب بيرا ريو داخل منازل الأشخاص وهواتفهم هو التحدي الحالي الذي يخوضه فريق التسويق".



