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بيتر ميمي ومحمد علاء وأحمد داش من كواليس مسلسل "الاختيار 2"

السبت 20/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر المخرج بيتر ميمي، صورة مع الفنان محمد علاء واحمد داش ضمن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وعلق مخرج المسلسل بيتر ميمي، على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام" قائلا "الاختيار 2".

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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