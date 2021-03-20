عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

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السبت 20/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة مرتين في الرباط الصليبي، عقب انتقاله مباشرة من وادي دجلة إلى صفوف الأهلي.

حيث أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفريق يستعيد محمد محمود بعد شهر من الآن، حيث يسير اللاعب بشكل جيد فى أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.

وتابع المصدر، أن الجهاز الفني للأهلي يننتظر عودة محمد محمود بكل قوة، حيث يمكن الاستفادة من خدماته فى البطولة الإفريقية بجانب مشاركته في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





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