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فوز بهتيم وتعادل العبور وسقوط الشمس بالقسم الثالث

السبت 20/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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شهدت مباريات الجولة الثانية والعشرون للمجموعة السادسة لقسم الثالث عن فوز بهتيم على فريق مصر للتأمين بهدف نظيف سجله موسى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق المرج على الشمس بهدف دون رد سجله سعدوان .

وتعادل فريق العبور مع فريق طوخ بهدفين لكل منهما ، وبنفس النتيجة تعادل اسكو مع قليوب .

كمت تعادل فريق الماظه مع فريق الأميرية 2-2 وتعادل فريق ايروسبوت مع فريق سراى القبه بهدف لمثله.

وتختتم الجولة الاحد بلقاء البلاستيك مع اتحاد الشرطة ، والغابه مع بنها .

ترتيب المجموعة الثانية

1- العبور 45 نقطة
2- بنها 43 نقطة
3- الغابه 42 نقطة
4- مصر للتأمين 38 نقطة
5- البلاستيك 37 نقطة
6- اسكو 36 نقطة
7- الشمس 34 نقطة
8- اتحاد الشرطة 33 نقطة
9- المرج 28 نقطة
10- طوخ 27 نقطة
11- بهتيم 23 نقطة
12- الأميرية 22 نقطة
13- الماظه 21 نقطة
14- ايروسبوت 18 نقطة
15- قليوب 13 نقطة
16- سراى القبه 5 نقاط

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