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خبير أمن معلومات: الحرب السيبرانية لا يمكن أن تحتل موقع الحرب التقليدية (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 06:35 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل عبد المنعم، الخبير الدولي في أمن المعلومات، إن الحرب السيبرانية لا يمكن أن تحتل موقع الحرب التقليدية؛ لكنها ربما تكون مقدمة تحضيرية لأنها تستهدف إفشال منظومة تبادل المعلومات تمهيدا للحرب وليست هي الحرب ولكنها مفتاح الدخول للحرب وربما تمثل مفاتيح الانتصار في المستقبل القريب.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الجيش المصري استخدم بالفعل أدوات الحرب الإلكترونية بفعالية كبيرة في حرب 1973، مشيرًا إلى أن كل الجيوش العربية تضم سلاحا خاصا بهذه الحرب وهو سلاح الحرب الإلكترونية.

وتابع: "الحفاظ على الأمن السيبراني يتوقف على اعتماد أكثر من طريقة لنقل وتبادل المعلومات عبر وسائل متنوعة لأن أساس الحرب هي ضرب وسيلة تبادل المعلومات".

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