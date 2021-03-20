Advertisements

المملكة العربية السعودية تدشن غدا النسخة الثالثة بالمشاريع المستقبلية

السبت 20/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المملكة العربية السعوية أنها سوف تُدشن غداً النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية 2021 بنسخته الافتراضية، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح أكثر من 1000 مشروعاً بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.


ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.


ويهدف المنتدى إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.


ويستهدف المنتدى عدة جهات أهمها المقاولين، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردين، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.
وتتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.


ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2021، بعد نجاح نسختيه الأولى والثانية في عامي 2019 و2020.
مما يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار مجلس الوزراء لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المشاريع المستقبلية بالسعودية المشاريع

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

05:21 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار