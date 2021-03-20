فوز اتحاد نبروه وشيكو وبلقاس والسنبلاوين بالقسم الثالث



وحقق السنبلاوين فوز غالى خارج ملعبه على حساب كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف ، بينما حوّل شربين تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام المنزلة 2-2.





فيما تعادل منية سمنود مع ميجاسبورت ، ومياه الدقهلية مع الخيارية بدون أهداف .



ترتيب المجموعة التاسعة



١- شيكو ٣٨ نقطة

٢- نبروه ٣٨ نقطة

٤- بلقاس ٢٩ نقطة

٥- السنبلاوين ٢٧ نقطة

٦- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة

٧- شربين ٢٤ نقطة

٧- ميجاسبورت ٢١ نقطة

٨- الخيارية ٢١ نقطة

٩- منية سمنود ٢٠ نقطة

١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة

١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة

١٣- الأمير ١٤ نقطة

١٤- المنزلة ١٠ نقاط

١٥- دقادوس ٧ نقاط

شيكو واصل الصدارة بفوز كبير على دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فيما حقق نبروه فوزا صعبا على بدواى بهدف كما واصل بلقاس نتائجه الإيجابية بالفوز بهدفين على الأمير.