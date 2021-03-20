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فوز اتحاد نبروه وشيكو وبلقاس والسنبلاوين بالقسم الثالث
السبت 20/مارس/2021 - 06:38 م
هيثم حبيب
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إنتهت قبل قليل مباريات الجولة ١٧ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات.
شيكو واصل الصدارة بفوز كبير على دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فيما حقق نبروه فوزا صعبا على بدواى بهدف كما واصل بلقاس نتائجه الإيجابية بالفوز بهدفين على الأمير.
وحقق السنبلاوين فوز غالى خارج ملعبه على حساب كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف ، بينما حوّل شربين تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام المنزلة 2-2.
شيكو واصل الصدارة بفوز كبير على دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فيما حقق نبروه فوزا صعبا على بدواى بهدف كما واصل بلقاس نتائجه الإيجابية بالفوز بهدفين على الأمير.
وحقق السنبلاوين فوز غالى خارج ملعبه على حساب كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف ، بينما حوّل شربين تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام المنزلة 2-2.
فيما تعادل منية سمنود مع ميجاسبورت ، ومياه الدقهلية مع الخيارية بدون أهداف .
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٣٨ نقطة
٢- نبروه ٣٨ نقطة
٤- بلقاس ٢٩ نقطة
٥- السنبلاوين ٢٧ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة
٧- شربين ٢٤ نقطة
٧- ميجاسبورت ٢١ نقطة
٨- الخيارية ٢١ نقطة
٩- منية سمنود ٢٠ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة
١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة
١٣- الأمير ١٤ نقطة
١٤- المنزلة ١٠ نقاط
١٥- دقادوس ٧ نقاط
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٣٨ نقطة
٢- نبروه ٣٨ نقطة
٤- بلقاس ٢٩ نقطة
٥- السنبلاوين ٢٧ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة
٧- شربين ٢٤ نقطة
٧- ميجاسبورت ٢١ نقطة
٨- الخيارية ٢١ نقطة
٩- منية سمنود ٢٠ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة
١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة
١٣- الأمير ١٤ نقطة
١٤- المنزلة ١٠ نقاط
١٥- دقادوس ٧ نقاط
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