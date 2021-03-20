عاجل.. احتجاجات في بريطانيا ضد قرارات الإغلاق الحكومية لمواجهة كورونا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات ترصد الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن على خلفية قرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا.



وانتشرت قوات الأمن بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة تحسبًا لحدوث أي مظاهر شغب أو عنف من قبل المحتجين.

