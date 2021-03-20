Advertisements

الكويت تسجل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217933 في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1215.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالات.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8447 ليبلغ مجموع الفحوصات 1960138، مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر15%.
وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهھام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1386 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 202208.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

05:21 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار