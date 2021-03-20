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إصابة الشاعر أمير طعيمة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الشاعر أمير طعيمة، إصابته بفيروس كورونا المعروف بـ“كوفيد-19”، مشيرًا إلى أنه لم يختلط الأسبوع الماضي بأي شخص سوى أهله فقط.

وكتب طعيمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “إيجابي كوفيد زفت الطين، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع، ومحدش هيكون أخده مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم”.

ويتعاون أمير طعيمة مع الكينج محمد منير في الفترة الحالية على تنفيذ عدة أعمال جديدة، بعد اجتماعات كثيرة جمعتهما في منزل الكينج، للخروج عن المألوف وإنتاج أفكار جديدة ناجحة.

وحقق أمير طعيمة والكينج العديد من الأعمال الناجحة، منها أغنية “أحمر شفايق، بحر الحياة، أبكي”، وبدأ تعاونهما منذ عام 2003.

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