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نتائج الجولة21 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث

السبت 20/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انتهت قبل قليل منافسات الحولة21 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.


واسفرت نتائج الجولة عن فوز شبان المراغة علي نظيره فريق نادي الرحلات، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.


فيما فصل التعادل السلبي بدون اهداف، نتيجة مباراة البداري امام نظيره فريق نادي المراغة، والتي استضافها ملعب الاول.


ونجح فريق مركز شباب سوهاج في تحقيق فوز صعب علي فريق نادي قفط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.


واستعادة فريق شعب قوص ذاكرة الانتصارات، وحقق فوز هام علي فريق اهلي المنشأة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي قفط.


فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مركز شباب البلينا، امام فريقنادي اخميم التي جمعت بينهما بملعب الاول.


الترتيب

1_البداري 34نقطة

2_شبان المراغة30نقطة

3_ابوتيج27نقطة

4_اخميم27نقطة

5_نادي المراغة25 نقطة

6_نادي قفط 25 نقطة

7_اهلي المنشاة 22نقطة

8_نادي الرحلات20 نقطة

9_شباب البلينا 20 نقطة

10_شباب سوهاج 19 نقطة

11_شعب قوص18 نقطة

12_مكة المكرمة 11 نقطة

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