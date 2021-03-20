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بنى سويف يضرب شبان قنا بثنائية في القسم الثاني

السبت 20/مارس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على ضيفه شبان قنا بنتيجة 1/2 وذلك لى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ضم تشكيل بنى سويف كلاً من : شريف مدحت ومصطفى عبد الوهاب وعبد الواحد عبد العزيز ومحمود بكرى وحسام البدرى ومعتز محروس واسامة مرعى ومحمود كابونجا ومحمود مكى وطه نادى وأحمد عبد الرازق .

وضم تشكيل الشبان كلاً من من : مبارك عبيد ومحمد السيد وأحمد ثابت وحازم محمد وعبد الله هاشم وأحمد سمير وأحمد الليثى والحسين حازم ومحمود فرج وشهاب شفيق ونصر خلف .

وجاءت اهداف بنى سويف عن طريق معتز محروس بالدقيقة 10 بالشوط الثانى بعد نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة أحد مدافعى شبان قنا لعبد الواحد عبد العزيز ظهير بنى سويف .

واستطاع بلال زكريا إحراز الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 35 بالشوط الثانى بعد مراوغة ناجحة لمدافعى الشبان .

وتصدى شريف مدحت حارس مرمى بنى سويف لركلة جزاء اهدرها مدحت رمضان ركلة جزاء بالشوط الثانى .

ونجح عمرو السعدى فى تقليص النتيجة بالشوط الثانى لتنتهى المباراة بفوز بنى سويف بهدفين مقابل هدف .

وخلال المباراة أجرى بنى سويف تغييرات بنزول عمرو عنتر وأحمد امين وأحمد قمحه وبلال زكريا ومحمد اشرف بدلا من معتز محروس ومحمود مكى ومحمود بكرى وطه نادى وأحمد عبد الرازق .

فيما أجرى شبان قنا تغييرات بنزول كلا من عمرو على ومدحت رمضان وعمرو السعدى والحسين حازم بدلا من شهاب شفيق ونصر خلف وأحمد سمير ومحمود فرج .

وحصل نصر خلف وعمرو السعدى لاعبي الشبان على الكارت الاصفر ومحمد اشرف لاعب بنى سويف .

الفوز رفع رصيد بنى سويف للنقطة 32 فيما توقف رصيد شبان قنا عند 20 نقطة .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من صبحى العمراوى وعاونه عادل حسان ومحمد أحمد حسن واسلام محمود حكما رابعا وياسر سيد مراقب حكام وحسن حلمى مراقب مسابقات .


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