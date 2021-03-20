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الحضري ومتعب ونجوم الفن يحضرون ختام بطولة مكادي للكرة
السبت 20/مارس/2021 - 06:48 م
الفجر الرياضي
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شهد اليوم الختامي لبطولة مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات، حضور الثنائي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، وشارك الثنائي في مباراة استعراضية ضمت نجوم الفن كريم فهمي وهشام ماجد، والملحن نادر شوقي وقاد المباراة تحكميا الدوليان سمير عثمان، محمد الصباحي.
وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف دعم جهود الدولة في تنشيط ودعم السياحة المصرية.
وكانت قد اقيمت أمس، الجمعة، التصفيات النهائية للبطولة في مدينة مكادي بمشاركة أكثر من 30 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات، حيث شارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة ومنخم مجموعة من فرق المدارس تحت 18 عاما.
وكانت الأدوار التمهيدية للبطولة قد انطلقت بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، ثم نادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري.
ومن المقرر اقامة مباراة استعراضية بين منتخب الفرق الفائزة في البطولة وبين فريق المشاهير من نجوم الفن والكرة ، وذلك قبل الحفل الختامي و تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية.
من جانبه توجه تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، على دورهم الكبير في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة.
وقال إن هذه البطولة ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات، بما يساهم في خروجها بشكل متميز على كافة المستويات، ويحمل رسالة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية خاصة منطقة البحر الأحمر وخليج مكادي، إضافة الى دعم جهود الحكومة لوضع السياحة الرياضية ضمن أجندة السياحة المصرية.
وأضاف: «تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، والجو المعتدل طوال العام لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر. وساهم في ذلك أيضاً الرؤية البانورامية التي تتمتع بها المدينة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، وموقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي».
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