الحضري ومتعب ونجوم الفن يحضرون ختام بطولة مكادي للكرة

شهد اليوم الختامي لبطولة مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات، حضور الثنائي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، وشارك الثنائي في مباراة استعراضية ضمت نجوم الفن كريم فهمي وهشام ماجد، والملحن نادر شوقي وقاد المباراة تحكميا الدوليان سمير عثمان، محمد الصباحي.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف دعم جهود الدولة في تنشيط ودعم السياحة المصرية.

وكانت قد اقيمت أمس، الجمعة، التصفيات النهائية للبطولة في مدينة مكادي بمشاركة أكثر من 30 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات، حيث شارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة ومنخم مجموعة من فرق المدارس تحت 18 عاما.

وكانت الأدوار التمهيدية للبطولة قد انطلقت بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، ثم نادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري.

ومن المقرر اقامة مباراة استعراضية بين منتخب الفرق الفائزة في البطولة وبين فريق المشاهير من نجوم الفن والكرة ، وذلك قبل الحفل الختامي و تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية.





من جانبه توجه تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، على دورهم الكبير في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة.





وقال إن هذه البطولة ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات، بما يساهم في خروجها بشكل متميز على كافة المستويات، ويحمل رسالة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية خاصة منطقة البحر الأحمر وخليج مكادي، إضافة الى دعم جهود الحكومة لوضع السياحة الرياضية ضمن أجندة السياحة المصرية.





وأضاف: «تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، والجو المعتدل طوال العام لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر. وساهم في ذلك أيضاً الرؤية البانورامية التي تتمتع بها المدينة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، وموقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي».