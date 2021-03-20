عاجل - نجم الزمالك يكشف حقيقة عرض الشارقة الإماراتي





أكد طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن كل ما تردد عن تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي خلال الفترة الأخيرة ليس صحيحًا بالمرة.





وكان برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار قد أشار لتلقي لاعب الزمالك الدولي عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.





وقال طارق حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن ولم يتحدث معي أي مسئول بنادي الشارقة لضمي.





وأتم، تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.



