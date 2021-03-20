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عاجل - نجم الزمالك يكشف حقيقة عرض الشارقة الإماراتي
السبت 20/مارس/2021 - 06:49 م
محمد زكي
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أكد طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن كل ما تردد عن تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي خلال الفترة الأخيرة ليس صحيحًا بالمرة.
وكان برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار قد أشار لتلقي لاعب الزمالك الدولي عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.
وقال طارق حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن ولم يتحدث معي أي مسئول بنادي الشارقة لضمي.
وأتم، تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.
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