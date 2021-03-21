يبدأ اليوم.. تعرف على حالة الطقس في أول أيام فصل الربيع

انتهى فصل الشتاء لعام 2021 رسميا، قبل ساعات قليلة، وبدأ فصل الربيع، الذى يعده خبراء الأرصاد الجوية فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف.





وعادة ما يشهد فصل الربيع تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية عما كانت عليه فى فصل الشتاء من تقلبات جوية تشهد أحيانا هطول أمطار، ووصلت فى بعض المدن والمحافظات إلى تساقط قطع الثلوج، خلال فصل الشتاء المنقضى، لكن التحسن الذى يشهده فصل الربيع يعتبر تحسنا نسبيا، إذ لا يعنى ذلك بالضرورة نهاية التقلبات الجوية، لذا ينصح خبراء الأرصاد الجوية والأطباء بعدم الانخداع وتخفيف الملابس إلا بعد الإعلان بشكل رسمى عن بداية فصل الصيف، إذ إن فصل لربيع من الممكن أن يشهد تقلبات جوية، وتذبذبات فى درجات الحرارة التى ترتفع وتنخفض بشكل مضطرب.





وبينما تشهد مصر موجة حارة بدأت أمس السبت، فى آخر أيام شتاء 2021، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا بدءا من يوم الأربعاء المقبل، أى فى رابع أيام فصل الربيع، ما يؤكد على أهمية الالتزام بنصائح خبراء الأرصاد والأطباء بعدم تخفيف الملابس فى الوقت الحالى، ولحين الإعلان عن ذلك فور استقرار أوضاع الطقس.





حالة الطقس وفق آخر بيانات هيئة الأرصاد الجوية

فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الأحد 21 مارس 2021، وحتى يوم الجمعة 26 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





يوم الأحد 21 مارس 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.





- أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.





- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.





يوم الاثنين 22 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.





- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.





- يوم الثلاثاء 23 مارس 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.





- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.





يوم الأربعاء 24 مارس 2021:

اعتبارا من يوم الأربعاء 24 مارس 2021، تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.





يوم الخميس 25 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





يوم الجمعة 26 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.



