فوز الترام والبترول وإيتاي ودلفي والمعمورة والقباري في القسم الثالث

أسفرت مباريات الجولة التاسعة عشر من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز دلفى خارج ملعبه على نهضةالعامريه بهدف دون رد سجله محمد بركات ليرتفع رصيد دلفى إلى 33 نقطة ويصعد للمركز الرابع ويتجمد رصيد رصيد العامرية عند 31 نقطة .





وفقد المجد نقطتين غاليتين بالتعادل خارج ملعبه مع غزل الدوار بهدف لكل فريق رغم أن صاحب الأرض لعب بعشر لاعبين معظم فترات المباراة ليرتفع رصيد المجد إلى43 نقطة ويحافظ على القمة ويرتفع رصيد كفر الدوار إلى 18 نقطة .





وفاز مركز شباب المعمورة خارج ملعبه على كفر بولين بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد المعمورة إلى 37 نقطة ويتجمد رصيد بولين عند 14 نقطة .





وفاز مركز شباب القبارى بقيادة منعم رجب على حوش عيسى بهدفين مقابل هدف حيث سجلا محمد بدر ، عبد الهادي خليفة هدفى القبارى بينما سجل أحمد مخلص هدف حوش عيسى الوحيد ليرتفع رصيد القبارى إلى 21 نقطة ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 18 نقطة .





وفاز فريق اسكندرية البترول على بدر بأربعة أهداف دون رد سجلها هدية مصطفى وسعيد بودو ومؤمن الشاذلى وأحمد بسيونى ليرتفع رصيد البترول إلى 36 نقطة ويتجمد رصيد بدر عند 23 نقطة .





وخسر العبور على ملعبة أمام إيتاى البارود بهدف دون رد سجله إيفونا ليرتفع رصيد ايتاى إلى 28 نقطة ويتجمد رصيد العبور عند 18 نقطة .





وفاز الترام بقيادة محمد مرعى على رشيد بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث سجل أهداف الترام عبد الله صلاح " هدفين" وكلا من مؤمن الشاذلى وأحمد بسيونى هدف بينما سجل محمود حامد ومحمد سمير هدفى رشيد ليرتفع رصيد الترام إلى 26 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط .





وتعادل مياه البحيرة مع الدلنجات بهدف لكل فريق حيث سجل عمرو جمعه هدف المياه بينما سجل كمال على هدف الدلنجات ليرتفع رصيد المياة إلى 26 نقطة والدلنجات إلى 32 نقطة .





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى :





1- المجد 43 نقطة

2- م ش المعمورة 37 نقطة

3- اسكندرية للبترول 36 نقطة

4- دلفى 33 نقطة

5 - الدلنجات 32 نقطة

6 - نهضة العامرية 31 نقطة

7 - إيتاى البارود 28 نقطة

8 - مياه البحيرة 26 نقطة

9 - الترام 26 نقطة

10 - بدر 23 نقطة

11 - القبارى 21نقطة

12. - العبور 19 نقطة

13. - غزل كفر الدوار 18 نقطة

14. - حوش عيسى 18 نقطة

15 - مركز شباب بولين 14 نقطة

16 - رشيد 7 نقاط .



