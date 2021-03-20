ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال الصيف المقبل ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ بشكل حُر.





وتسعي أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الحصول على خدمات نجم البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مصدر مُقرب من بيئة ميسي، بأن اللاعب حدد بعض الشروط من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع برشلونة، ولعل أبرزها التعاقد مع لاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي المقبل والتخلص من بعض اللاعبين كذلك، بالإضافة إلى وضع مشروع رياضي واضح للفريق على المدى البعيد، كذلك التعاقد مع جوارديولا أو تشافي لقيادة الفريق في حال فشل كومان في التتويج بأي بطولة هذا العام، كذلك حل مشكلة الديوان الطائلة التي يُعاني منها النادي بشكل عام.

كشفت مصادر مُقربة من الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن شروط اللاعب من أجل تجديد عقده والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.