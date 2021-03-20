فوز ناصر ملوي ومغاغه والخارجة في القسم الثالث

فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق نادي ملوي، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي، بالجولة الـ 15 لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.



كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق الهنداو، بخمسه أهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

وفاز فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق الوليدية، بهدف نظيف ، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر يومي الأحد والاثنين القادمين، عندما يلتقي فريق القوصية، فريق بني مزار، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.



ثم يلتقي فريق مركز شباب القيس، مع فريق الوادي الجديد، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي .



كما سيواجه فريق مركز شباب سمالوط، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي وذلك يوم الاثنين القادم.