طائرة خاصة تنقل الأهلي إلى السودان قبل لقاء المريخ

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته الثلاثاء المقبل لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.





وتغادر بعثة الأهلي بطائرة خاصة للسودان استعدادا لمواجهة المريخ اتباعا للإجراءات الاحترازية وللحفاظ على سلامة لاعبي المارد الأحمر، بناء على قرار من مجلس الإدارة.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في رابع جولات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمريخ في الثاني من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة الأفريقية.



