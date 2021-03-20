تمهيداً لإقراره.. "صحة البرلمان" تعكف علي الانتها من مناقشة قانون الشهادة المُوحدة للتخصصات الطبية والصحية



قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف الان على الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون هيئة التخصصات الطبية والصحية ليضم خريجي الدراسات العليا الإكلينيكية ضمن قانون الشهادة المُوحدة.



وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القانون يستهدف الشهادة الموحدة للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية ليشمل باقي فئات القطاع الطبي مثل خريجي كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وكذلك خريجي الكليات الصحية والتقنية التي حصلت علي شهادة بكالوريوس 4 سنوات.



وأشار عضو صحة البرلمان، إلي أنه سيتم الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة خلال الاسابيع القليلة المُقبلة لعرضة علي الجلسة العامة تمهيدًا لمناقشتة وإقراره، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يُسهم في تطور كبير للمنظومة الصحية بالدولة المصرية.



ومن المُقرر أن يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس من الشهر الجاري لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية تمهيدًا لإقرارها.

