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الراهبة خاريس محروس بعد تكريمها: تفرغت لتربية الأطفال الذين فقدوا أسرهم (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 07:05 م
شيماء حسن
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أعربت الراهبة خاريس جورجي محروس، الأم المثالية البديلة لمؤسسات رعاية كريمي النسب، عن سعادتها بتكريم وزارة التضامن لها ضمن الأمهات المثاليات لعام 2021.

وقالت "خاريس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: " تفرغت لتربية الأطفال الذين فقدوا أسرهم، ومكنتش متوقعة التكريم".

وأضافت "تفرغت لخدمة دار مرقس للبنين وعندي جميع الأعمار، وربيت 13 طفلًا وكنت بحس بيهم وبشعر بيهم وهما صغيرين لغاية ما كبروا وأصبحوا كلهم جامعيين".

وكانت كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شروط الحصول على لقب الأم المثالية.

وأكدت نيفين القباج، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن كثير من امهات مصر يستحقوا أن يكونوا أمهات مثاليات، ولكن يتم اختيار بعض المتقدمين بناءً على معايير واضحة تمثل رحلة عطاء الامهات المختارات، والتي تتمثل في آلا يقل السن عن 5 عامًا، وتكون متعلمة على الأقل تُجيد القراءة والكتابة، وليس لديها أكثر من 3 أطفال، وأن تكون ساهمت في التحاقهم بالتعليم يا حبذا لو كان تعليم عالي أو متوسط.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من بين الشروط أن تكون رحلة الأم بها نوع من الكفاح والمعاناة والذي يعكس صلابتها وقوتها، منوهة بان من بين المعايير المرجحة أن تحصل الأم على شهادة، وأن تكون تقدم خدمة مجتمعية او تطوعية او مشاركة بالعمل العام، ومساهمة الأم في إدارة كيان الأسرة اقتصاديًا، منوهة بأنه يتم اختيار أم مثالية من كل محافظة طبقًا لهذه المعايير، باستثناء المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، ويتم قبول الأم التي لديها 5 أطفال بها للتشجيع على تنمية هذه المجتمعات.

ولفتت، إلى أن هناك أمهات أخريات يتم قبولهم مثل السيدة ذات الإعاقة أو أحد أبناءها من أصحاب الهمم خاصة لو كان أكثر من طفل من ذوي الهمم، وأمهات شهداء الجيش والشرطة، والأم التي تربي الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، والأم البديلة.

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