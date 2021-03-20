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فوز الإتصالات وكاسكادا وتعادل القومي والمعادي وهزيمة البدرشين بالقسم الثالث

السبت 20/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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اقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الحادي والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث اسفرت النتائج عن فوز كاسح لكاسكادا على الصف بخمس أهداف مقابل هدفين.

 سجل كريم عصام (هاتريك) وناصر خالد (الفار) وابراهيم محمد (ضيوف)، بينما سجل للصف محمد يحيا (حمو) وكريم مارادونا.

 وشهدت المباراة تألق حارس الصف عصام سيد الذى تصدى لركلتى جزاء كاسكادا.

وفاز الصيد خارج ملعبه على حساب جينيس بهدف دون مقابل سجله لاعب جينيس بالخطأ فى مرماه.

 وفاز الإتصالات خارج ملعبه على حساب فريق أبو النمرس بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف الإتصالات محمد ياسر (زوحلق) ومحمد جمال الدين (الفيل)، بينما سجل كتكوت هدف أبو النمرس الوحيد فى المباراة.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

أوسيم 0-0 حلوان العام
العياط 0-0 القومي
البدرشين 1-2 مستقبل وطن
جولدي 0-0 بشتيل
أكتوبر 1-1 المعادي

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 57 نقطة
2- كاسكادا 39 نقطة
3- القومي 38 نقطة
4- المعادي 38 نقطة
5- أبو النمرس 34 نقطة
6- جولدي 31 نقطة
7- مستقبل وطن 30 نقطة
8- العياط 29 نقطة
9- البدرشين 26 نقطة
10- حلوان العام 24 نقطة
11- بشتيل 20 نقطة
12- أوسيم 18 نقطة
13- جينيس 17 نقطة
14- الصيد 17 نقطة
15- أكتوبر 15 نقطة
16- الصف 13 نقطة

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