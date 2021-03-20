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انحاز لحرية الصحافة ورفض الفصل التعسفي.. عمرو بدر يقدم كشف حساب لعمومية "الصحفيين"

السبت 20/مارس/2021 - 07:04 م
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي، عن كشف حسابه خلال 4 سنوات من عضويته بالمجلس، والذي كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة.


وقال "بدر" في كشف حسابه: "انحزنا لحرية الصحافة، وضغطنا من أجل الإفراج عن الزملاء المحبوسين، ورفضنا الفصل التعسفي، وواجهنا الكيانات الوهمية بالقانون، وحضرنا عشرات التحقيقات مع الزملاء، ودافعنا عن شباب الصحفيين وحقهم في العمل".


وجاء كشف الحساب كالتالي:

قوانين الصحافة والفصل التعسفي


- حضرت عشرات التحقيقات في النيابة "العامة وأمن الدولة" مع الزملاء الصحفيين في قضايا النشر والرأي، وتم إخلاء سبيل بعض الزملاء على ذمة هذه القضايا.

 

- انحزنا للمهنة ورفضنا بوضوح قوانين الصحافة الجديدة وقت مناقشتها وحذرنا من آثارها على المهنة ونؤكد أن أية قوانين تتعلق بالصحافة لابد أن تتم مناقشتها في النقابة قبل إقرارها من البرلمان.

 

- دافعت عن الزملاء المفصولين تعسفيًا وشاركت في حضور التحقيقات الإدارية بمؤسساتهم الصحفية، ودائمًا كنا إلى جوارهم والحصول على حقهم كاملًا.

 

- لم نقف في موقع المشاهد تجاه حالة الحريات الصحفية ومحاولات النيل منها، وأصدرنا تقارير تدين حالات منع النشر وحظر المواقع الإخبارية.

 

- أصدرنا تقارير حول الزملاء المحبوسين دفاعًا وتضامنًا وطالبنا ونطالب بإخلاء سبيلهم فورًا، ونتابع بشكل شبه يومي احتياجاتهم وأسرهم وسنتمر بإذن الله حتى خروجهم جميعًا.


الزملاء المحتجزين

- أصدرنا في لجنة الحريات تقريرًا بأسماء زملائنا المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي ليكون وثيقة رسمية صادرة من النقابة وبوصلة تحركاتنا للإفراج عنهم.

 

- زرنا عدداً كبيرًا من الزملاء المحبوسين، للوقوف على حالتهم وتلبية متطلباتهم والشد على أيديهم، وتقدمنا بطلبات للنيابة لزيارة آخرين منهم ولن نكل في مساندة الزملاء وهذا حقهم علينا وليس منة من أحد.

 

- تابعنا مع الشئون القانونية للنقابة جلسات الزملاء الصحفيين للحضور معهم وإعلان وقوف النقابة بحانبهم.

 

- تقدمنا بطلبات للنائب العام للإفراج عن الزملاء الصحفيين بضمان النقابة ولتحسين معيشتهم داخل السجن ونقل المرضى منهم إلى المستشفيات.

 

- تواصلنا مع أسر الزملاء المحبوسين للتخفيف عليهم من آثار حبس ذويهم وتلبية احتياجاتهم ونسعى إلى توفير مصادر دعم مادي لهم لحين خروج الزملاء بسلامة الله.


الكيانات الوهمية

- قاومنا ظاهرة الكيانات الوهمية وانتحال الصفة وتقدمنا بعشرات البلاغات للنائب العام، وما زلنا نتحرك في هذا الاتجاه.

 

- دخلنا في حوارات مع الجهات المختصة لرفض التشدد في مسألة تصريح التغطية الصحفية، وتدخلنا للإفراج عن زملاء تم القبض عليهم لعدم الحصول على هذا التصريح وتكللت جهودنا بالنجاح.

 

- أجرينا عشرات الاتصالات مع مسئولين في الدولة في أزمات تعرض لها الصحفيون لنضمن ممارستهم لحقهم في العمل بأمان وكرامة وحرية.

 

- انحزنا بالتضامن داخل المجلس وأصدرنا البيانات دفاعاً عن الزملاء الذين دخلوا في أزمات مع مسئولين "وزراء ومحافظين الخ"، ودافعنا عن كرامة زملائنا وكرامة المهنة.

 

- تضامنا مع الزملاء الذين تعرضوا للفصل التعسفي أو إغلاق الصحف، وضغطنا من أجل تسويات قانونية عادلة ومنصفة لهم.

التكويد والصحف المتعثرة


- انحزنا لحق الصحف الجديدة في التكويد ما دامت قد التزمت بالشروط القانونية حفاظاً على مستقبل شباب الصحفيين وحقهم في الحصول على عضوية النقابة.

 

- دعم الزملاء في الصحف المتعثرة في القيد بالنقابة انطلاقا من مبدأ حق الزميل في القيد بعيدا عن أزمات الصحف

 

- كتبنا عشرات المرات دفاعًا عن حق زملائنا المحبوسين في الحرية، وللتذكير بقضيتهم العادلة والضغط من أجل إخلاء سبيلهم.

 

- لم ولن نغلق الباب أمام دعم كل زميل متدرب في صحيفته، وانحزنا إلى عشرات الزملاء للحصول على حقهم في التعيين والقيد بالنقابة.


وكان قد تقدم عمرو بدر بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.

 

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

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