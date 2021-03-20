وزير الموارد المائية والري الأسبق: إثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية



قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تستهدف التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية الشاملة.



وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ التي تم الاتفاق عليها.





وأكد أن هناك مخاطر كثيرة تنتج عن الملىء دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب بأضرار في السودان، وايضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان.



ونوه بأن اثيوبيا في اسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عندا مع دولتي مصر والسودان.

