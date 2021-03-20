بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

بدأ العد التنازلي من بداية شهر رمضان المبارك، والذي يشهد حالة من الجدل دائمًا وسط نجوم كرة القدم، بسبب برنامج رامز جلال السنوي.





ويعتمد برنامج رامز جلال في رمضان كل عام، على نظام المقالب مع الضيوف والتي تلقى تفاعل كبير بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويشهد برنامج رامز جلال هذا العام تواجد 3 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تم تصويره مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن الثلاثي سعد الدين سمير والمغربي بدر بانون ومحمد الشناوي، لاعبو الفريق سيكونوا هم الضحية الحمراء في مقالب جلال خلال شهر رمضان الكريم.





وأضاف المصدر: "سعد سمير لم يكن يعلم أنه يتواجد في برنامج رامز جلال، وأظهر حالة من الغضب الشديد ولم يمنح الاذن له حتى الآن في إذاعة الحلقة".





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



