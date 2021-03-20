Advertisements

حبس قواد وسيدة لممارسة الدعارة عبر الإنترنت بمقابل مادي

السبت 20/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس قواد وسيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع رجل وسيدة، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي، واستقطاب زبائنهما عبر مواقع الإنترنت، بمقابل مادي.

ألقت مباحث الآداب القبض على رجل وسيدة لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين أنها (سيدة  ورجل) وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على هواتف محمولة أحدهايحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم.

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ 41 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار