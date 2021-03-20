شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير

احتفل الفنان سعد الصغير اليوم بخطوبة ابنه على أحد الفتيات من خارج الوسط الفني.



وينشر "الفجر الفني" بعض صور حفل الخطوبة والذي اقتصر على حضور أفراد العائلتين والمقربين من الأصدقاء.



وآثار الفنان سعد الصغير الجدل في الفترة الأخيرة بسبب لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس والذي شارك مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يسأله عن تقبيله لشمس الراقصة.