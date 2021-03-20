Advertisements

شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير

السبت 20/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
احتفل الفنان سعد الصغير اليوم بخطوبة ابنه على أحد الفتيات من خارج الوسط الفني.

وينشر "الفجر الفني" بعض صور حفل الخطوبة والذي اقتصر على حضور أفراد العائلتين والمقربين من الأصدقاء.

وآثار الفنان سعد الصغير الجدل في الفترة الأخيرة بسبب لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس والذي شارك مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يسأله عن تقبيله لشمس الراقصة.
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير
شاهد..صور خطوبة نجل الفنان سعد الصغير

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ نصف ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

حجاج عبدالعظيم يحتفل بخطبة ابنته الوحيدة (صور)

صورة أول خروجة لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد خطوبتهما

سعد الصغير يحتفل بخطبة نجله (صورة)

نهال عنبر أبرز حضور زفاف نجل هاني شاكر

الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)

خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار