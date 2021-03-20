Advertisements

تفاصيل القبض علي قاتل صديقه ذبحا في الدقهلية

السبت 20/مارس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
ألقي ضباط مباحث شربين القبض علي المتهم بقتل صديقه والعثور على جثة مبوحا وملقى بإحدى قرى مركز شربين.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مركز شربين بالعثور على جثة لشاب مذبوح.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى على البرلسي مقيم بقرية نشأ التابعة لمركز نبروه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، بالاشتراك بين ضباط مباحث شربين ونبروه، وتمكن فريق البحث
من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى خط سير المجنى عليه قبل وقوع الحادث، وتبين ظهور أحد أصدقاء المجنى عليه معه ويدعى حافظ من قرية نشا التابعة لمركز نبروه قبل وقوع الحادث مباشرة، وتم ضبطه ومواجهته ببعض الأدلة، وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف بقيامه باستدراج صديقه وذبحه، لعلمه أن معه مبلغ مالى 12 ألف جنيه، وهو يمر بأزمة مادية كبيرة، فقرر التخلص منه وسرقته، واشترى سلاح أبيض (سكينة)، منذ فترة وكان يحمله معه، وبعد أن تم تدبير الحادث، قام باستدراجه بناحية مركز شربين، وقام بتنفيذ الجريمة وذبح صديقه، وقام بالتخلص من السلاح بإلقائه بإحدى الترع هناك، وتم ضبط الأموال المسروقة بعد أن أرشد عن مكانه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكم

أخبار تهمك

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار