تفاصيل القبض علي قاتل صديقه ذبحا في الدقهلية

ألقي ضباط مباحث شربين القبض علي المتهم بقتل صديقه والعثور على جثة مبوحا وملقى بإحدى قرى مركز شربين.



كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مركز شربين بالعثور على جثة لشاب مذبوح.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى على البرلسي مقيم بقرية نشأ التابعة لمركز نبروه.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، بالاشتراك بين ضباط مباحث شربين ونبروه، وتمكن فريق البحث

من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى خط سير المجنى عليه قبل وقوع الحادث، وتبين ظهور أحد أصدقاء المجنى عليه معه ويدعى حافظ من قرية نشا التابعة لمركز نبروه قبل وقوع الحادث مباشرة، وتم ضبطه ومواجهته ببعض الأدلة، وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف بقيامه باستدراج صديقه وذبحه، لعلمه أن معه مبلغ مالى 12 ألف جنيه، وهو يمر بأزمة مادية كبيرة، فقرر التخلص منه وسرقته، واشترى سلاح أبيض (سكينة)، منذ فترة وكان يحمله معه، وبعد أن تم تدبير الحادث، قام باستدراجه بناحية مركز شربين، وقام بتنفيذ الجريمة وذبح صديقه، وقام بالتخلص من السلاح بإلقائه بإحدى الترع هناك، وتم ضبط الأموال المسروقة بعد أن أرشد عن مكانه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.