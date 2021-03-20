استعاد بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، فارق النقاط الأربع مع أقرب ملاحقيه بفوز ساحق 4-0 على شتوتجارت اليوم السبت، بعد أن سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية عقب طرد ألفونسو ديفيز مبكراً.



وبهذه النتيجة يملك بايرن 61 نقطة من 26 مباراة مقابل 57 نقطة لصاحب المركز الثاني رازن بال شبورت لايبزيغ قبل مواجهتهما المنتظرة في الثالث من أبريل (نيسان) بعد التوقف الدولي.



وحصل الظهير الأيسر الكندي ديفيز على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 12، بسبب مخالفة عنيفة ضد واتارو إندو لكن طرده لم يؤثر على بايرن ووضعه ليفاندوفسكي في المقدمة بعد خمس دقائق لاحقة.



وضاعف سيرج جنابري النتيجة في الدقيقة 22 بعد تحرك رائع اشترك فيه توماس مولر وليروي ساني.



وأضاف ليفاندوفسكي هدفاً ثالثاً بعد أقل من 60 ثانية عندما ارتقى أعلى من المدافعين ليقابل برأسه كرة مولر العرضية من اليمين في المرمى.



وتوج مهاجم بولندا أداءه القوي بالهدف الرابع في الدقيقة 39 بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي من شتوتغارت عقب انطلاقة من ساني في الجناح الأيمن.



وهدأ إيقاع بايرن في الشوط الثاني لكن رغم النقص العددي، واصل الفريق "البافاري" سيطرته على اللعب وأضاع ليفاندوفسكي وجنابري عدة فرص لزيادة النتيجة أمام منافسه البائس.