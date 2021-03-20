المستشفيات التعليمية تعلن نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي





نجاح جديد يضاف الى سجل نجاحات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بخروج أول حالة زراعة كبد من مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.



وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن مستشفيات الهيئة تسعى دوما لتقديم خدمة طبية متكاملة، وذلك لرفع العبئ عن كاهل أهلنا من المرضى، حيث تم إفتتاح مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لخدمة أهلنا بمحافظات الدلتا، وهو هدية الدولة لأهالينا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، وذلك بعد تجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتواجد كوكبة من أفضل الكوادر الطبية فى هذا المجال، وتتويجا لهذه الجهود تم اليوم خروج أول مريض بعد نجاح أول عملية زراعة كبد بالمركز.



وأفاد الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمي ومدير برنامج زراعة الكبد بالمستشفى، بأن مركز زراعة الكلى والكبد هو درة التاج بالنسبة للمستشفى، والحالة التى خرجت اليوم لمريض يبلغ من العمر 47 سنة ويعانى من فشل كبدى حاد نتيجة تليف بالكبد ووجود بؤر سرطانية، وتم تجهيز المريض والمتبرع وتمت عملية الزراعة بنجاح وخضع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار الحالة، وخرج اليوم من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته وأن جميع المؤشرات الحيوية فى معدلاتها الطبيعية.



وأضاف بأن عملية الزرع تمت على أيدي فريق طبى متميز بالتعاون مع أساتذتنا فى هذا المجال، حيث قدم أ. د. محمد إسماعيل سليم رائد زراعة الكبد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كل الدعم والمساعدة للمركز وللفريق الطبى خلال العملية، كذلك تم التنسيق والتعاون مع أ.د. ابراهيم مروان وأ.د. حسام سليمان وأ. د. أسامه حجازى، أساتذة الجراحه وزراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، وأ.د. عمرو اسماعيل أستاذ زراعة الكبد بمعهد الكبد بهيئة المستشفيات التعليميه، بالإضافة إلى فريق المركز المتميز برئاسة أ.د ممدوح ابراهيم رئيس وحدة زراعة الكبد، وأ.د محمد عبدالجليل منسق برنامج زراعة الكبد.



وقام بتخدير المريض والمتبرع نخبه من أمهر الأطباء وهم: أ.د. عماد كامل أستاذ التخدير بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، أ.د. أيمن الطيار أستاذ التخدير والعنايه المركزه بمستشفى دمنهور التعليمى، د. محمد جمال مدرس التخدير بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، أ.د. أحمد شعت أستاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمى، د. فطيمه فاروق أستاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمى.



فريق العنايه المركزه الذى تابع الحاله بعد إجراء الجراحه.. أ.د. أيمن الطيار أستاذ التخدير والعنايه المركزه بمستشفى دمنهور التعليمى، د. عبد الرحمن نصر أخصائي العنايه المركزه بمعهد الكبد بالقاهره، د. أحمد الرامى أخصائي العنايه بمعهد الكبد بالقاهره.



فريق الباطنة أ.د. محمد الطباخ بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، ود. رأفت سعد عبدالرحيم، د. سوزان مسعد، د. ولاء حامد، د. يسرى نصيف من مستشفي دمنهور التعليمي.