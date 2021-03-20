تعرف على تطورات حالة هنا الزاهد الصحية عقب إصابتها بكورونا

استقرت حالة الفنانة هنا الزاهد وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكانت تعاني الفنانة هنا الزاهد بأعراض إصابتها بكورونا ومنها ارتفاع بدرجة الحرارة ولكنها انخفضت الآن.



وكانت هنا الزاهد قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا وأكدت الأخبار التي انتشرت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وشاركت هنا الزاهد مؤخرا في مسلسل حلوة الدنيا سكر تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندي كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي.