هالاند يمنح دورتموند تعادلا مثيرا أمام كولن في الدوري الألماني

سجل المهاجم إرلينج هالاند هدفا قائلا ليمنح فريقه بروسيا دورتموند تعادلا مثيرا 2-2 مع مضيفه كولن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.





وبهذه النتيجة يحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 26 مباراة وابتعد عن المربع الذهبي، حيث يتأخر بأربع نقاط خلف اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الذي حقق فوزاً كبيراً 5-2 على أونيون برلين.





وبقي كولونيا في المركز 14 برصيد 23 نقطة متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.





ومنح هالاند التقدم لدورتموند في الدقيقة الثالثة بعد أن تلقى تمريرة طويلة من إيمري تشان وتفوق على خورخي ميري قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من بين قدمي الحارس تيمو هورن.





وعادل أوندريه دودا النتيجة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدة نواه كاترباخ بذراع جود بلينجهام وحول إسماعيل جاكوبس المباراة رأساً على عقب، عندما أنهى هجمة مرتدة سريعة بتسديدة لا تصد في الدقيقة 65.





لكن في الوقت الذي بدا فيه كولونيا متجها لتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم على دورتموند، بعد فوزه 2-1 في مباراتهما السابقة، حول هالاند تمريرة أنسجار كناوف في المرمى في الدقيقة 90 ليمنح فريقه نقطة.



