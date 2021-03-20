Advertisements

هالاند يمنح دورتموند تعادلا مثيرا أمام كولن في الدوري الألماني

السبت 20/مارس/2021 - 07:26 م
هالاند
هالاند
وكالات
Advertisements
سجل المهاجم إرلينج هالاند هدفا قائلا ليمنح فريقه  بروسيا دورتموند تعادلا مثيرا 2-2 مع مضيفه كولن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وبهذه النتيجة يحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 26 مباراة وابتعد عن المربع الذهبي، حيث يتأخر بأربع نقاط خلف اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الذي حقق فوزاً كبيراً 5-2 على أونيون برلين.

وبقي كولونيا في المركز 14 برصيد 23 نقطة متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

ومنح هالاند التقدم لدورتموند في الدقيقة الثالثة بعد أن تلقى تمريرة طويلة من إيمري تشان وتفوق على خورخي ميري قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من بين قدمي الحارس تيمو هورن.

وعادل أوندريه دودا النتيجة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدة نواه كاترباخ بذراع جود بلينجهام وحول إسماعيل جاكوبس المباراة رأساً على عقب، عندما أنهى هجمة مرتدة سريعة بتسديدة لا تصد في الدقيقة 65.

لكن في الوقت الذي بدا فيه كولونيا متجها لتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم على دورتموند، بعد فوزه 2-1 في مباراتهما السابقة، حول هالاند تمريرة أنسجار كناوف في المرمى في الدقيقة 90 ليمنح فريقه نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند بروسيا دورتموند

أخبار تهمك

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ 43 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار