نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.





ووضع سيد زيرو، شرط الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه سنويًا من أجل التوقيع على عقود تجديده والاستمرار داخل القلعة البيضاء.





ويستعد الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 جويليه، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



