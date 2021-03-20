Advertisements

كارول سماحة تتذكر نجاحات "مش هعيش"

السبت 20/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تذكرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أغنيتها "​مش هعيش​"، وذلك في الذكرى الأولى على طرحها، ونشرت مقطعا من الكليب الخاص بها على حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت عليه بالقول: "ذكرى السنة الأولى لأغنيتي مش هعيش التي صورت في باريس الحان: اسلام زكي، كلمات: أمير طعيمة وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإخراج الرائع جاد شويري".

وكانت كارول قد شاركت جمهورها أخيراً بفيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تحضيرها لعمل جديد في الإستوديو، وهي تحضر لإيقاع مع عازف بفيديو طريف وعفوي، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "قريباً".

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ 40 دقيقة

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

08:31 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار