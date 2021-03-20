كارول سماحة تتذكر نجاحات "مش هعيش"





تذكرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أغنيتها "​مش هعيش​"، وذلك في الذكرى الأولى على طرحها، ونشرت مقطعا من الكليب الخاص بها على حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الإجتماعي.



وعلّقت عليه بالقول: "ذكرى السنة الأولى لأغنيتي مش هعيش التي صورت في باريس الحان: اسلام زكي، كلمات: أمير طعيمة وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإخراج الرائع جاد شويري".



وكانت كارول قد شاركت جمهورها أخيراً بفيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تحضيرها لعمل جديد في الإستوديو، وهي تحضر لإيقاع مع عازف بفيديو طريف وعفوي، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "قريباً".