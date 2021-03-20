"نواب البرلمان" يثمنون قرار الرئيس بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات



ثمنَّ عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات المختلفة، مؤكدين أنها خطوة جديدة لتكريم الأطباء على مجهوداتهم وتأكيدًا على تقدير الدولة لهم.





من جانبها، قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل الدولة المصرية بتكريم ومتابعة أسر شهداء، يفوق الاهتمام بشهداء الحرب في 73"؛ ويأتي ذلك بسبب نجاحهم في مقاومة فيروس كورونا القاتل، خاصة وأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما حدث في جائحة كورونا هو بداية ثانية للطبيب المصري، خاصة وأن الأطباء وأسرهم يضربون أروع الأمثلة في العمل والتضحية، ولا يمكن أن ننسى تضحياتهم، معربه عن سعادتها بقرار الرئيس الأخير والذي يُراعي مصلحه الأطباء.



وفي السياق نفسه، ثمنت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية، واصفة إياه بـ"حدث تاريخي وقرار حكيم".



وقالت "رزق الله": إن قرار الرئيس الأخير بشأن الأطباء يعكس تقدير القيادة السياسية للأطقم الطبية ودورهم الكبير في مواجهة فيرس كورونا القاتل، كما أنه يؤكد على التقدير دائم من الدولة المصرية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأطقم الطبية هم أبطال التجربة المصرية في التصدي للفيروس، ولذلك لابد أن تقدم الدولة كافة سبل الدعم لهم خاصة وأنهم لم يألو جهدًا في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووضع مصلحتهم في المقام الأول.





وفي سياق متصل، قال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إن تكليف الرئيس السيسي لوزارة الصحة بحصر أسماء شهداء الأطباء لاطلاق أسمائهم على شوارع العاصمة الإدارية يؤكد على مدى التقدير الذي تكنه الدولة للأطباء وتقديرها لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أرواح المصريين وفي التصدي للجائحة بكل قوتهم وبأرواحهم.



وأضاف "حته"، أنه لا يمكن لأحد أن يغفل دور الفرق الطبية الذى ظهر جليًا فى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتى تم من خلالها تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين ودورهم فى النهوض بالمنظومة الصحية، وتفعيل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الصحية التي عمل فيها الأطباء بكل قوتهم ومجهوداتهم للحفاظ على حياة المصريين والتصدي للمرض والمعاناة.



وقال عضو مجلس النواب، إنه قرار عظيم بالفعل ويكشف عن تقدير رفيع للأطباء من جانب الرئيس الى جانب قرارات أخرى مذهلة ومنها كما كشفت وزيرة الصحة، مد سن المعاش للأطباء، والجمع بين المعاش والمرتب حتى سن الـ62 عاما، والتعاقد معهم فى حال رغبتهم لسن الـ65 عاما وهو تقدير غال للأطباء المصريين وأدوارهم.



وأشار إلى أن انشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لمنح تعويضات لشهداء كورونا من الأطباء وغيرها يؤكد كذلك على أن الرؤية شاملة في الاهتمام بالطبيب المصري وتكريمه بشتى الطرق ورفع مستواه المعيشي.

