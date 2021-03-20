Advertisements

كيف تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة؟.. دينا أبو السعود تجيب

السبت 20/مارس/2021 - 07:32 م
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المسشار الطبي، إن أكثر من 70% من شيخوخة البشرة والبشرة المبكرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس وخاصة الأشعة الضارة، مشيرة إلى أن التعرض لأشعة الشمس يسبب اختراق الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة تتلف الحمض النووي في خلايا الجلد، مما يسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد، أنه مع ظهور بقع الشمس والتي تسمى أيضًا بقع الشيخوخة، فهي بقع مسطحة على بشرتك الناجمة عن سنوات من التعرض لأشعة الشمس، وقد تتطور هذه البقع شديدة الصبغة على الوجه أو مؤخرة يديك أو ذراعيك، وتميل إلى الظهور في سن الأربعين أو بعده.

وتابعت: "كثير من الناس يصابون بتغير لونهم على الصدر مع التقدم في السن، فعلى غرار البقع الشمسية، يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف الخلايا بسبب التعرض لأشعة الشمس، وهذا النوع من فرط التصبغ غير مرتبط دائمًا بالشيخوخة، ولكن يمكن أن يكون نتيجة الأكزيما أو غيرها من الأمراض الجلدية التي تضر خلايا الميلانين في بشرتك.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ 33 دقيقة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار