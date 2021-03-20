كيف تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة؟.. دينا أبو السعود تجيب

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المسشار الطبي، إن أكثر من 70% من شيخوخة البشرة والبشرة المبكرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس وخاصة الأشعة الضارة، مشيرة إلى أن التعرض لأشعة الشمس يسبب اختراق الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة تتلف الحمض النووي في خلايا الجلد، مما يسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة.



وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد، أنه مع ظهور بقع الشمس والتي تسمى أيضًا بقع الشيخوخة، فهي بقع مسطحة على بشرتك الناجمة عن سنوات من التعرض لأشعة الشمس، وقد تتطور هذه البقع شديدة الصبغة على الوجه أو مؤخرة يديك أو ذراعيك، وتميل إلى الظهور في سن الأربعين أو بعده.



وتابعت: "كثير من الناس يصابون بتغير لونهم على الصدر مع التقدم في السن، فعلى غرار البقع الشمسية، يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف الخلايا بسبب التعرض لأشعة الشمس، وهذا النوع من فرط التصبغ غير مرتبط دائمًا بالشيخوخة، ولكن يمكن أن يكون نتيجة الأكزيما أو غيرها من الأمراض الجلدية التي تضر خلايا الميلانين في بشرتك.

