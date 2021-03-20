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موعد عودة موسيماني للأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 07:57 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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يعود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد، عقب نهاية إجازته.

وتواجد موسيماني في مسقط رأسه بجنوب إفريقيا، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفور عودة المدير الفني للقاهرة، سيعقد جلسة خاصة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لمناقشة أهم الملفات الخاصة بالفريق بالمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يناقش موسيماني مع لجنة التخطيط، 3 ملفات هامة، أبرزها تدعيم مركز الظهير الأيسر من أجل تعويض الإصابات المتكررة في ذلك المركز.

كما يتطرق موسيماني خلال جلسته، التناقش حول ملف المعارين العائدين للفريق في نهاية الموسم الجاري، لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

من ناحية أخرى، يطرح المدير الفني أبرز الأسماء التي يمكن الاستغناء عنها سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، من أجل تسويقهم خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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