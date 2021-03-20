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محافظ سوهاج: تطوير 7 مراكز بمبادرة "حياة كريمة" بتكلفة أكثر من 35 مليار جنيه

السبت 20/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تفاصيل الحملة التي تقودها المحافظة لمكافحة ظاهرة إدمان المخدرات ولاسيما بعد ظهورها كأعلى المحافظات في هذه الظاهرة للتوعية بمخاطرها.

وقال "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إنه تم التحرك لمواجهة هذه الظاهرة اجتماعيًا بالتنسيق مع وزارة التضامن وصندوق علاج الإدمان وتخصيص مستشفى تتولى العمل كمركز للتأهيل ومكافحة هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بنصيب المحافظة في مبادرة حياة كريمة أشار محافظ سوهاج إلى أنه سيتم تطوير 7 مراكز ضمن المبادرة بواقع 181 بتكلفة أكثر من 35 مليار جنيه.

وفي ذات السياق أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة هي الهدية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي القرى الأكثر احتياجا، إذ أطلقها في المؤتمر الوطني السابع للشباب عام 2019 وتحولت إلى مشروع قومي في يناير الماضي، من أجل تنمية وتطوير القرى في الريف المصري، مستهدفة في ذلك تحقيق التنمية الاستدامة وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتقليل معدلات الفقر.

وأضاف القاضي خلال تصريحات مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن سوهاج واحدة من أهم وأكبر محافظات جنوب صعيد مصر، وحصل عدد كبير من قراها على فرصة للتطوير في مشروع الريف المصري، موضحا أنه تم في شهر ديسمبر 2019 تشكيل وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ويعمل فيها بشكل احترافي فريق كامل.

وتابع، أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 29 قرية باعتماد مالي 102 مليون جنيه وشهدت تنفيذ 63 مشروعًا، من أهمها تطوير ورصف الطرق وتطوير مراكز الشباب والوحدات البيطرية والوحدات الصحية: "تم تطوير وحدات صحية طبقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، وفي المرحلة الثانية بلغ عدد القرى التي سيجرى تطويرها في المحافظة 68 قرية باعتماد مالي تجاوز ملياري جنيه، وتم دفع 60 مليون جنيه للمشروعات الإضافية".

وأردف: "في 29 نوفمبر الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع المبادرة وتحويلها إلى مشروع قومي لتنمية وتطوير الريف المصري، دون الاقتصار على تجمعات ريفية محددة، لكن تطوير مراكز ريفية بالكامل".

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