غدًا.. وزارة الإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات

تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسات الحكومة المختلفة والهيئات.





وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة، لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة.



