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غدًا.. وزارة الإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات
السبت 20/مارس/2021 - 07:31 م
ميسون أبو الحسن
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تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسات الحكومة المختلفة والهيئات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة، لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضافت الوزارة أن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام، بدءًا من غدٍ، وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.
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