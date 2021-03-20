محافظ الجيزة يجتمع بنواب الهرم وأكتوبر والواحات وأبوالنمرس والحوامدية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن المحافظة تعمل دائما على تحقيق طلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها عبر إتخاذ عدد من الإجراءات والحلول العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم وأكتوبر والواحات وأبوالنمرس والحوامدية، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لخدمة المجتمع وشئون البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومحمود فوزى السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية.





وخلال الإجتماع، إستمع المحافظ لطلبات النواب بنطاق دوائرهم فى مختلف القطاعات، موجهاً الأجهزة والإدارات المعنية بالإستجابة الفورية لعدد منها، على أن يتم بحث باقى الطلبات فى غضون 72 ساعة.





كما أشاد نواب البرلمان بالتعاون الدائم والمثمر لمحافظة الجيزة، والإستجابات العاجلة لطلباتهم وتذليل أية معوقات قد تواجههم.





كما وجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون الجاد مع نواب الشعب وتحقيق مطالبهم كون السلطتين التنفيذية والتشريعية شريكان، وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين.









