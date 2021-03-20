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عالم بالأوقاف: بر الوالدين يعادل الجهاد في سبيل الله

السبت 20/مارس/2021 - 07:36 م
داليا الحسين
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قال الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، وهي التي مهما حاولت أن تفعل وتُقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بقدر ذرة صغيرة؛ فهي سبب وجودك على هذه الحياة، وسبب نجاحك، تُعطيك من دمها وصحّتها لتكبر وتنشأ صحيحًا سليمًا.

وأضاف "عبد الجواد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأم هي عونك في الدنيا، وهي التي تُدخلك الجنّة، فقد أتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال:" إني أشتَهي الجهادَ ولا أقدِرُ عليه، قال: هل بقِي مِن والديك أحَد؟ قال: أُمي، قال: فأبلِ اللهَ في بِرِها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك أمك فاتق اللهَ وبِرها".

وتابع: "لقد حرص الإسلام على بر الوالدين، وأولى الأم عناية كبيرة، ويظهر ذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تحض على طاعة الأم، وقد سار الصحابة الكرام على نهج الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حثّ الناس على تقدير الأمهات والعناية بهن، وذلك لأهمية الأم في توعية وتربية الأجيال".

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