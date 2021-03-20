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ياسر سليم: الصحفيين لديهم رغبة في التغيير.. وهذه رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية

السبت 20/مارس/2021 - 07:37 م
ياسر سليم المرشح لعضوية المجلس
ياسر سليم المرشح لعضوية المجلس
ميسون أبو الحسن
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قال ياسر سليم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيين لديهم رغبة حقيقية في التغيير، وسينعكس ذلك في حضورهم للانتخابات يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الحريات الصحفية من أبرز مشكلات المهنة الآن، وهي أزمة مرتبطة بالحريات العامة، والتي يجب أن تكون مركز اهتمام الصحفيين والنقابة مستقبلًا، مؤكدًا أن الصحف عانت طويلًا بسبب عدم توافر المعلومات، وهو ما تسبب في صعوبة الوصول إلى الجمهور بشكل كبير، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المواقع الإلكترونية المحجوبة، وحقها في حرية النشر والتعبير.


وأكد "سليم" أن المجلس الجديد يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى مشكلات الصحفيين المادية، ويبدأ في البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية التي يعيشها الزملاء، والتي تبدأ وتنتهي عند الحريات الصحفية.


ودعا المرشح لعضوية مجلس النقابة، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للحشد وحضور الانتخابات يوم الجمعة 2 إبريل، والاهتمام بقضايا المهنة، وذلك لإعطاء رسالة أن الصحفيون مهتمين بقضاياهم وأزماتهم، وحريصون على المشاركة باستحقاقاتهم الانتخابية.


وكان قد تقدم ياسر سليم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

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