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المالية": تلقينا 60 ألف طلب ضمن مبادرة الرئاسية "إحلال السيارات المتقادمة"

السبت 20/مارس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة في وزارة المالية، إن المبادرة تستجيب لنبض الشارع بشكل سريع، مع دراسة إيجابيات وسلبيات كل مقترح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشرط الأول في البداية 3 سنوات لتمتلك السيارة الملاكي حتى يدخل ضمن منظومة الإحلال، وتمت الموافقة على تعديل هذا الشرط ليصبح عامين.

وكشف أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الاحلال والتجديد للسيارات المتقادمة في وزارة المالية، أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تلقى طلبات تتجاوز 60 ألف طلب لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة الاحلال والتجديد للسيارات المتقادمة في وزارة المالية، أن الشخص المتقدم للدخول في تلك المبادرة يجب أن يمتلك في البداية رخصة سيارة سارية، ومن يريد التقدم بالتقسيط في تلك المبادرة ألا يزيد عمره عن 65 عاما فيما تكون متاحة لجميع الأعمار السنية لمن يدفع نقدًا ضمن مبادرة الإحلال والتجديد.

وأستطرد أحمد عبد الرازق، أن المرحلة الأولى لإحلال وتجديد السيارات تبلغ 250 ألف سيارة مستمرة لمدة 3 سنوات، وسيتم تجديدها في مراحل أخرى.

وأشار المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة، إلى أن سعر السيارة داخل المبادرة أقل من الخارج بنسبة 10% عن سعرها في السوق، موضحا أن أدنى قسط للسيارة ضمن مبادرة الإحلال والتجديد يبلغ 1700 جنيه، ويصل إلى 7 آلاف جنيه على فترة تقسيط من 3 إلى 10 سنوات.

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مبادرة إحلال السيارات السيارات المتقادمة احلال السيارات

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