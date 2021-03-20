مقرر المجلس القومي للسكان السابق يطالب بحوافز للملتزمين بتنظيم الأسرة (فيديو)

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الوجه القبلي والصعيد يحتاج لرسائل مختلفة للتوعية بالحد من الزيادة السكانية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم أقوى سلاح للحد من الزيادة السكانية.



وأضاف عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن المواطن لن يشعر بالتنمية إلا بعد السيطرة على الزيادة السكانية، مشددًا على أهمية وجود خطاب ديني معاصر، يشرح أن طفلين متعلمين ومتربين أفضل من عدد كبير غير متعلم، ولم يتلق تربية كافية.



وطالب بضرورة تقديم حوافز للملتزمين بتنظيم الأسر والحد من الزيادة السكانية، لافتا في الوقت ذاته لأهمية تمكين المرأة لما له من دور فعال في الحد من الزيادة السكانية.

