إقامة شبكة ري جديدة وزيادة المسطحات الخضراء.. كل ماتريد معرفته عن تطوير حديقة الطفل بعد زيارة الرئيس لها

تصارع محافظة القاهرة، الزمن من أجل عودة حديقة الطفل إلى رونقها المعهود منذ زمن، بعد أن عانت من الأهمال لفترة كبيرة، ولموقعها المتميز والاستراتيجي بمدينة نصر نصر، تعمل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حاليًا على تطويرها لخروجها بالشكل اللائق لسكان المنطقة.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الجمعة، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ونائبه للمنطقة الشرقية، المهندس إبراهيم صابر، بتطوير الحدائق العامة وعلى رأسهم حديقة الطفل والحديقة الدولية.







ونستعرض في السطور التالية أبرز التطويرات التي تشهدها حديقة الطفل:-







- تقع حديقة الطفل بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهري وأحمد فخري وعبد الرازق السنهوري بمدينة نصر



- تقام الحديقة على مساحة 20 فدانًا



- عانت من الأهمال لفترة كبيرة



- تعمل محافظة القاهرة في الوقت الحالي على تطويرها للاستفادة من موقعها المتميز



- إقامة شبكة ري جديدة



- زيادة المسطحات الخضراء



- رصف الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية



- دهان البردورات وزيادة المزروعات



- رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها



- تغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة



– عمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها



- إعادة تخطيط الحديقة لتوفير كامل الخدمات كالمطاعم وكافيتريات



- تحديث الممرات لهواة المشى



- زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع

